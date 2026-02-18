„Hetzrede“? Wenn die Parteienfront einen konservativen Politiker stürzen will

„Ich soll demontiert werden“: Fred Frahnow, Vorsitzender der Senftenberger Stadtverordnetenversammlung. Fotos: privat / picture alliance / ZB | Bernd Settnik / picture alliance / dpa | Britta Pedersen; Collage: KI

In einer Brandenburger Stadt warnt ein Zeitzeuge Schüler vor der AfD und bezieht sich dabei auf Correctiv. Der fraktionslose Chef des Kommunalparlaments korrigiert ihn – und soll jetzt deswegen zurücktreten. Ist es ein inszenierter Eklat? Die JF kennt die Details.