Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Brandenburg: „Hetzrede“? Wenn die Parteienfront einen konservativen Politiker stürzen will

Der Vorsitzende der Senftenberger Stadtverordnetenversammlung, Fred Frahnow, ist nicht Mitglied einer großen Partei.
„Ich soll demontiert werden“: Fred Frahnow, Vorsitzender der Senftenberger Stadtverordnetenversammlung. Fotos: privat / picture alliance / ZB | Bernd Settnik / picture alliance / dpa | Britta Pedersen; Collage: KI
JF-Plus Icon Premium Brandenburg
 

„Hetzrede“? Wenn die Parteienfront einen konservativen Politiker stürzen will

In einer Brandenburger Stadt warnt ein Zeitzeuge Schüler vor der AfD und bezieht sich dabei auf Correctiv. Der fraktionslose Chef des Kommunalparlaments korrigiert ihn – und soll jetzt deswegen zurücktreten. Ist es ein inszenierter Eklat? Die JF kennt die Details.

