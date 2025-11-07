Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sozialstaat: Rentenillusion platzt: Bürger verlieren Vertrauen in Altersvorsorge

Sozialstaat: Rentenillusion platzt: Bürger verlieren Vertrauen in Altersvorsorge

Sozialstaat: Rentenillusion platzt: Bürger verlieren Vertrauen in Altersvorsorge

Das Bild zeigt zwei Senioren auf einer Bank. Es ist ein Symbolbild für einen Text über das Rentensystem.
Das Bild zeigt zwei Senioren auf einer Bank. Es ist ein Symbolbild für einen Text über das Rentensystem.
Zwei Senioren auf einer Parkbank: Das Rentensystem braucht dringend Reformen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
JF-Plus Icon Premium Sozialstaat
 

Rentenillusion platzt: Bürger verlieren Vertrauen in Altersvorsorge

Immer weniger Bürger glauben ans Rentensystem – zu Recht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das Konzept muß dringend reformiert werden. Ein europäisches Land macht es bereits besser.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Zwei Senioren auf einer Parkbank: Das Rentensystem braucht dringend Reformen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles