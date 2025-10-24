Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Speicherfüllstände: Droht Deutschland im Winter ein Gasmangel?

Speicherfüllstände: Droht Deutschland im Winter ein Gasmangel?

Speicherfüllstände: Droht Deutschland im Winter ein Gasmangel?

Eine Frau friert in der Wohnung - wegen Gasmangel? Wie weit sind die Speicher gefüllt?
Eine Frau friert in der Wohnung - wegen Gasmangel? Wie weit sind die Speicher gefüllt?
Frierende Frau (Symbolbild): Reicht der Gasspeicherstand für den Winter? Fotos: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer /// picture alliance / Hans Ringhofer / picturedesk.com | Hans Ringhofer /// Bundesnetzagentur
JF-Plus Icon Premium Speicherfüllstände
 

Droht Deutschland im Winter ein Gasmangel?

Vor drei Jahren drohte Deutschland im Dunkeln zu sitzen. Der Gasmangel löste eine Energiekrise aus, deren Folgen weiterhin spürbar sind. Jetzt sind die Füllstände auf einem Rekordtief. Was sagt die Bundesnetzagentur? Reicht das Gas über den Winter? Eine JF-Recherche.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Frierende Frau (Symbolbild): Reicht der Gasspeicherstand für den Winter? Fotos: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer /// picture alliance / Hans Ringhofer / picturedesk.com | Hans Ringhofer /// Bundesnetzagentur
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles