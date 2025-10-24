Droht Deutschland im Winter ein Gasmangel?

Frierende Frau (Symbolbild): Reicht der Gasspeicherstand für den Winter? Fotos: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer /// picture alliance / Hans Ringhofer / picturedesk.com | Hans Ringhofer /// Bundesnetzagentur

Vor drei Jahren drohte Deutschland im Dunkeln zu sitzen. Der Gasmangel löste eine Energiekrise aus, deren Folgen weiterhin spürbar sind. Jetzt sind die Füllstände auf einem Rekordtief. Was sagt die Bundesnetzagentur? Reicht das Gas über den Winter? Eine JF-Recherche.