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Hype um Börsenwerte: Wie es um die Billionenbewertungen von Tech-Riesen wirklich steht

Hype um Börsenwerte: Wie es um die Billionenbewertungen von Tech-Riesen wirklich steht

Hype um Börsenwerte: Wie es um die Billionenbewertungen von Tech-Riesen wirklich steht

Chart im Aufwärtstrend. Wie überbewertet Tech-Riesen sein könnten.
Chart im Aufwärtstrend. Wie überbewertet Tech-Riesen sein könnten.
Bullenmarkt (Symbolbild): Sind bestimmte Firmen überbewertet? Foto: IMAGO / Westlight
JF-Plus Icon Premium Hype um Börsenwerte
 

Wie es um die Billionenbewertungen von Tech-Riesen wirklich steht

Vor den möglichen Börsengängen von SpaceX und OpenAI werden gewaltige Summen aufgerufen. Bereits jetzt ist die Marktkapitalisierung von Tech-Unternehmen enorm. Doch wie gerechtfertigt sind die Einschätzungen?

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