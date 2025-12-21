„Ich lasse mir Weihnachten von niemandem verderben“

Blumen, Kerzen und ein Stofftier liegen vor der Johanniskirche in Magdeburg: Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wird der Opfer gedacht. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt stehen die Opfer vor Gericht und erzählen, was sie bis heute begleitet. Ihre Aussagen lassen erahnen, wie tief sich die Tat von Taleb al-Abdulmohsen in ihr Leben gebrannt hat. Auch abseits des Gerichtssaals ist das Geschehene noch immer spürbar.