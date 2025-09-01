Musk wirbt erneut für die AfD und warnt vor dem „Ende Deutschlands“

Anzeige

BERLIN. Tesla-Chef Elon Musk hat sich erneut in den deutschen Wahlkampf eingemischt und das sogenannte Fairnessabkommen in Köln kommentiert (JF berichtete). Zugleich erwarten Wahlforscher bei den anstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 deutliche Zugewinne für die AfD.

„Entweder Deutschland wählt AfD oder es ist das Ende Deutschlands“, schrieb Musk auf seiner Plattform X. Er bezog sich dabei auf die Absprache von sieben Parteien, im Wahlkampf keine Stimmung auf Kosten von Migranten zu machen. Die AfD hatte als einzige Partei diese Vereinbarung nicht unterzeichnet.

Es ist nicht das erste Mal, daß Musk Wahlempfehlungen für die AfD ausspricht. Bereits vor der Bundestagswahl im Februar erklärte er, nur die AfD könne Deutschland retten. Seine Aussagen führten damals zu einer Auseinandersetzung mit Welt-Chefredakteur Jan Philipp Burgard. Dennoch suchte Musk den Kontakt zur Partei, sprach mit AfD-Chefin Alice Weidel und ließ sich per Video bei einer Wahlkampfveranstaltung zuschalten.

Either Germany votes @AfD or it is the end of Germany https://t.co/Ix58V4USrn — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2025

AfD auf dem Vormarsch

Meinungsforscher sehen die Partei im Ruhrgebiet im Aufwind. Vor allem in Städten wie Gelsenkirchen oder Duisburg, die von wirtschaftlichem Niedergang und Migration geprägt sind, habe die AfD gute Chancen, ihre Ergebnisse auszubauen. Schon bei der Bundestagswahl im Februar lag sie in Gelsenkirchen mit 24,7 Prozent knapp vor der SPD.

Auch andernorts im Revier konnte die AfD zulegen. Bei der Kommunalwahl 2020 lag sie landesweit noch bei 5,1 Prozent. Forscher erwarten, daß sie sich nun in der Fläche verankert und in mehr kommunalen Räten vertreten sein wird – gestützt vor allem von ehemaligen SPD-Milieus. (rr)