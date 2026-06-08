Zuversicht der Deutschen sinkt auf Rekordtief

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BERLIN. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass sich ihr Land in die falsche Richtung entwickelt. Mit 14 Prozent erreichte „der Anteil der Zuversichtlichen den niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe vor 15 Jahren“, teilte das Markt- und Sozialforschungsunternehmen „Ipsos“ am Montag mit. Damit liegt die Zustimmung „deutlich unter dem bisherigen Tiefstwert nach dem Bruch der Ampelkoalition im Februar 2025“. Damals fanden noch 17 Prozent, Deutschland sei auf dem richtigen Weg.

Gleichzeitig sehen laut den Meinungsforschern 86 Prozent der Deutschen das Land auf dem falschen Kurs. „Das sind 4 Prozentpunkte mehr als im Vormonat und 13 mehr als vor einem Jahr.“

Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Bürger Deutschlands deutlich negativer eingestellt. Im Durchschnitt finden 61 Prozent der Bürger, dass sich ihr Land falsch entwickelt, wohingegen 39 Prozent der Meinung sind, dass es auf dem richtigen Weg ist.

Mehr Sorge um Inflation als um Massenmigration

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Angst der Deutschen vor Inflation auf 34 Prozent (plus drei Prozentpunkte), gefolgt von Armut und sozialer Ungerechtigkeit mit 32 Prozent (plus ein Prozentpunkt). Jeweils 27 Prozent gaben an, sich um Kriminalität und Gewalt (minus zwei Prozentpunkte) und die militärischen Konflikte zwischen Ländern (plus drei Prozentpunkte) zu sorgen. Die Furcht vor der Migrationskontrolle sank um minus elf Prozentpunkte auf ebenfalls 27 Prozent.

Am wenigsten sorgen sich die Deutschen um den Zugang zu Krediten und vor dem Coronavirus (jeweils ein Prozent).

Irankrieg verschiebe das Meinungsbild in Deutschland

Der Leiter der Politikforschung bei Ipsos in Deutschland, Robert Grimm, sieht den Irankrieg als Grund für die Verschiebung. „Die Blockade der Straße von Hormus infolge des Kriegs mit dem Iran verteuert die Energiepreise. Zunächst war das vor allem an der Zapfsäule spürbar; inzwischen schlägt es auch auf die Preise vieler Konsumgüter durch.“

Während die Europäische Zentralbank eine Inflationsrate von 3,2 Prozent im Euroraum gemeldet habe, plane auch die Regierung, tiefer in die Taschen der Beitrags- und Steuerzahler zu greifen. „Höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, steigende Beitragsbemessungsgrenzen sowie die Diskussion über zusätzliche Konsumgütersteuern, eine höhere Mehrwertsteuer oder die Reform des Ehegattensplittings verstärken den Eindruck, dass immer weniger Geld übrig bleibt“, begründete der leitende Forscher das Stimmungsbild.

Für viele Menschen entstehe zunehmend die Sorge vor einer doppelten Belastung. Auf der einen Seite würden die Preise steigen, auf der anderen Seite die Abgaben. (mas)