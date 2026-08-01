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Aktuelle Zahlen: Deutschlands Volkswirtschaft im freien Fall

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Schleswig, im Schaufenster des Schuhgeschaefts "Schuh Eggers" haengen Plakate mit der Aufschrift: "RAUS - SCHLUSS AUS! WIR SCHLIESSEN - Ab sofort erhalten Sie 30% RABATT AUF ALLES" Der letzte Tag dieses Einzelhandelsgeschaefts in der Schleswiger Fussgaengerzone war der 21. Maerz 2026. Damit schliesst ein weiteres Traditionsgeschaeft im Stadtweg. Es ist ein Symbolbild für einen journalisten Text über den Zustand der Wirtschaft in Deutschland.
Schleswig, im Schaufenster des Schuhgeschaefts "Schuh Eggers" haengen Plakate mit der Aufschrift: "RAUS - SCHLUSS AUS! WIR SCHLIESSEN - Ab sofort erhalten Sie 30% RABATT AUF ALLES" Der letzte Tag dieses Einzelhandelsgeschaefts in der Schleswiger Fussgaengerzone war der 21. Maerz 2026. Damit schliesst ein weiteres Traditionsgeschaeft im Stadtweg. Es ist ein Symbolbild für einen journalisten Text über den Zustand der Wirtschaft in Deutschland.
In der Innenstadt von Schleswig wird ein Räumungsverkauf beworben: Deutschlands Wirtschaft stehen schwere Zeiten bevor. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE
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Deutschlands Volkswirtschaft im freien Fall

Deutschlands Industrie baut massiv Stellen ab, während neue Ausschreibungen immer seltener werden. Die Zahl der Arbeitslosen erreicht ein Zwölf-Jahres-Hoch. Nur das Gesundheitswesen wächst noch.

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In der Innenstadt von Schleswig wird ein Räumungsverkauf beworben: Deutschlands Wirtschaft stehen schwere Zeiten bevor. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE
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