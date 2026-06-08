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Medien-Posse in Österreich: Der ORF versinkt vor Chefwahl im eigenen Sumpf

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Medien-Posse in Österreich: Der ORF versinkt vor Chefwahl im eigenen Sumpf

Die Kandidatenliste zur Wahl seines nächsten Chefs macht ORF-Moderator Armin Wolf nervös. Fliegt der linke Gebührensender seinen Machern bald um die Ohren? Foto: IMAGO / Manfred Siebinger
Die Kandidatenliste zur Wahl seines nächsten Chefs macht ORF-Moderator Armin Wolf nervös. Fliegt der linke Gebührensender seinen Machern bald um die Ohren? Foto: IMAGO / Manfred Siebinger
Die Kandidatenliste zur Wahl seines nächsten Chefs macht auch ORF-Moderator Armin Wolf nervös. Fliegt der linke Gebührensender seinen Machern bald um die Ohren? Foto: IMAGO / Manfred Siebinger
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Der ORF versinkt vor Chefwahl im eigenen Sumpf

Der ORF sucht einen neuen Generaldirektor. Doch vor der Wahl dominieren die Affäre um anzügliche Fotos, KI-Vorwürfe gegen einen mächtigen Agentur-Chef und Armin Wolfs Angriff auf eine konservative Herausgeberin.

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Die Kandidatenliste zur Wahl seines nächsten Chefs macht auch ORF-Moderator Armin Wolf nervös. Fliegt der linke Gebührensender seinen Machern bald um die Ohren? Foto: IMAGO / Manfred Siebinger
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