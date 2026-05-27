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Die Verschwörung gegen Merz: Wird Hendrik Wüst wirklich neuer Kanzler?

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Den Widersacher im Nacken: Hendrik Wüst soll nach Wünschen von CDU-Spitzen angeblich Friedrich Merz (vorn) ablösen.
Den Widersacher im Nacken: Hendrik Wüst soll nach Wünschen von CDU-Spitzen angeblich Friedrich Merz (vorn) ablösen.
Den Widersacher im Nacken: Hendrik Wüst soll nach Wünschen von CDU-Spitzen angeblich Friedrich Merz (vorn) ablösen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
JF-Plus Icon Premium Die Verschwörung gegen Merz
 

Wird Hendrik Wüst wirklich neuer Kanzler?

Ein Gerücht gewinnt in Berlin an Fahrt: Sollte die AfD die Sachsen-Anhalt-Wahl gewinnen, will die CDU Kanzler Merz stürzen und durch NRW-Ministerpräsident Wüst austauschen. Doch was ist da dran? Eine Analyse.

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Den Widersacher im Nacken: Hendrik Wüst soll nach Wünschen von CDU-Spitzen angeblich Friedrich Merz (vorn) ablösen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
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