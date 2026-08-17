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Skandal um Sven Hüber: Wie sich die GdP in immer mehr Widersprüche verstrickt

Skandal um Sven Hüber: Wie sich die GdP in immer mehr Widersprüche verstrickt

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GdP-Bundesvorstandsvize Sven Hüber, GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke und AfD-Fraktionsvize in Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer: Die Widersprüche häufen sich.
GdP-Bundesvorstandsvize Sven Hüber, GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke und AfD-Fraktionsvize in Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer: Die Widersprüche häufen sich.
GdP-Bundesvorstandsvize Sven Hüber, GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke und GdP-Mitglied Nikolaus Kramer (AfD): „Die Aussagen von Hüber lassen mich fassungslos zurück.“ Fotos: IMAGO / Metodi Popow /// picture alliance / Maximilian Koch | Jens Büttner/dpa| Wolfgang Kumm
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Wie sich die GdP in immer mehr Widersprüche verstrickt

Während GdP-Vize Sven Hüber ein „No-Go mit der AfD“ fordert, versucht der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke zu beschwichtigen. Dabei verstrickt er sich in Widersprüche. Jetzt reagiert ein AfD-Politiker, der selbst trotz Unvereinbarkeitsbeschluss Mitglied der Polizeigewerkschaft ist.

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GdP-Bundesvorstandsvize Sven Hüber, GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke und GdP-Mitglied Nikolaus Kramer (AfD): „Die Aussagen von Hüber lassen mich fassungslos zurück.“ Fotos: IMAGO / Metodi Popow /// picture alliance / Maximilian Koch | Jens Büttner/dpa| Wolfgang Kumm
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