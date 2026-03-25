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Der Fall Collien Fernandes: Wie eine linksgrüne Clique Deutschland zum totalitären Gesinnungsstaat machen will

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Ricarda Lang, Collien Fernandes, Josephine Ballon: Ein Netzwerk mit gut geölter Propagandamaschine. Fotos: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt /// IMAGO / Klaus W. Schmidt ///IMAGO / Panama Pictures /// IMAGO / Jan Huebner /// picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres. Montage: JF. Große Debatte in Deutschland.
Ricarda Lang, Collien Fernandes, Josephine Ballon: Ein Netzwerk mit gut geölter Propagandamaschine. Fotos: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt /// IMAGO / Klaus W. Schmidt ///IMAGO / Panama Pictures /// IMAGO / Jan Huebner /// picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres. Montage: JF. Große Debatte in Deutschland.
Ricarda Lang, Collien Fernandes, Josephine Ballon: Ein Netzwerk mit gut geölter Propagandamaschine. Fotos: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt /// IMAGO / Klaus W. Schmidt ///IMAGO / Panama Pictures /// IMAGO / Jan Huebner /// picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres. Montage: JF
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Wie eine linksgrüne Clique Deutschland zum totalitären Gesinnungsstaat machen will

Obwohl es keine Beweise zu den Vorwürfen von Collien Fernandes gibt, ist es einem kleinen linksgrünen Netzwerk nach jahrelanger Vorarbeit fast gelungen, seine radikale Agenda durchzusetzen. Nun geht es plötzlich um Klarnamenpflicht und den Ausbau des Überwachungsstaats. Und die Union macht mit. Eine JF-Recherche.

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Ricarda Lang, Collien Fernandes, Josephine Ballon: Ein Netzwerk mit gut geölter Propagandamaschine. Fotos: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt /// IMAGO / Klaus W. Schmidt ///IMAGO / Panama Pictures /// IMAGO / Jan Huebner /// picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres. Montage: JF
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