Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach dem AfD-Parteitag: Das öffentliche „Widersetzen“-Nachspiel – hässlicher Auftritt, hässliches Gerede

Nach dem AfD-Parteitag: Das öffentliche „Widersetzen“-Nachspiel – hässlicher Auftritt, hässliches Gerede

Nach dem AfD-Parteitag: Das öffentliche „Widersetzen“-Nachspiel – hässlicher Auftritt, hässliches Gerede

Das Bild zeigt die Pressekonferenz des Bündnisses Widersetzen in Erfurt nach dem AfD-Parteitag.
Das Bild zeigt die Pressekonferenz des Bündnisses Widersetzen in Erfurt nach dem AfD-Parteitag.
Linke bieten viel inhaltliche Angriffsfläche, statt sich aufs Aussehen zu konzentrieren. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
JF-Plus Icon Premium Nach dem AfD-Parteitag
 

Das öffentliche „Widersetzen“-Nachspiel – hässlicher Auftritt, hässliches Gerede

Statt über Busen und Fusselfrisur der „Widersetzen“-Gestalten zu höhnen, sollten Rechte begreifen: Ihren Gegnern sind sie in Dynamik und Flexibilität haushoch unterlegen. Sie sollten deswegen die Fehler der Linken nicht kopieren.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Linke bieten viel inhaltliche Angriffsfläche, statt sich aufs Aussehen zu konzentrieren. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles