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Interview der Woche: Gekündigter Jobcenter Mitarbeiter Fred Göcken packt aus: „Realitätsblind vor Ideologie“

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Gekündigter Mitarbeiter des Jobcenters Bremen im ZDF-Interview Fred Göcken
Gekündigter Mitarbeiter des Jobcenters Bremen im ZDF-Interview Fred Göcken
Kritiker Göcken: „Wir sind kein Jobcenter mehr, sondern ein Integrationsamt“, Foto: picture alliance/dpa, Weserkurier/F. Strangmann
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Gekündigter Jobcenter Mitarbeiter Fred Göcken packt aus: „Realitätsblind vor Ideologie“

Über Nacht wird er bundesweit bekannt: Fred Göcken, Mitarbeiter im Jobcenter Bremen, packt aus über das aus seiner Sicht wahre Ausmaß des Sozialmissbrauchs und stößt eine landesweite Debatte an. Nun ist er fristlos entlassen worden.

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Kritiker Göcken: „Wir sind kein Jobcenter mehr, sondern ein Integrationsamt“, Foto: picture alliance/dpa, Weserkurier/F. Strangmann
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