Wie die SPD Hannover Whistleblower einschüchtert

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Sie wollte die SPD Hannover auf Ungereimtheiten und möglichen Subventionsbetrug hinweisen – und erhielt stattdessen eine Morddrohung und einen Angriff auf ihren Wohnort und ihr Auto. Die JUNGE FREIHEIT konnte mit der Frau sprechen, ohne die der mutmaßliche Fördergeldbetrug des Vereins „Integrationsarbeit Kronsberg“ vermutlich niemals an die Öffentlichkeit gelangt werde.

JF-TV hat sich auf Spurensuche begeben und dabei mit einer Frau gesprochen, die sich wegen ihres Kampfs gegen Korruption in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher fühlt.

Das ganze Video finden Sie hier: