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JF-TV: Wie die SPD Hannover Whistleblower einschüchtert

JF-TV: Wie die SPD Hannover Whistleblower einschüchtert

JF-TV: Wie die SPD Hannover Whistleblower einschüchtert

Das Bild zeigt die Hinweisgeberin des SPD-Hannover-Skandals und Hülya Iri.
Das Bild zeigt die Hinweisgeberin des SPD-Hannover-Skandals und Hülya Iri.
Die anonyme Hinweisgeberin und Hülya Iri (rechts): Hannoversche SPD versuchte, sie einzuschüchtern. Bilder: JF Montage: JF
JF-TV
 

Wie die SPD Hannover Whistleblower einschüchtert

Die ehemalige SPD-Politikerin Hülya Iri soll Unsummen an Steuergeld veruntreut haben. Entsprechende Hinweise gingen früh bei der Partei ein. Diese unternahm nichts dagegen – im Gegenteil. JF-TV hat die Frau getroffen, die den Skandal ins Rollen brachte.
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Sie wollte die SPD Hannover auf Ungereimtheiten und möglichen Subventionsbetrug hinweisen – und erhielt stattdessen eine Morddrohung und einen Angriff auf ihren Wohnort und ihr Auto. Die JUNGE FREIHEIT konnte mit der Frau sprechen, ohne die der mutmaßliche Fördergeldbetrug des Vereins „Integrationsarbeit Kronsberg“ vermutlich niemals an die Öffentlichkeit gelangt werde.

JF-TV hat sich auf Spurensuche begeben und dabei mit einer Frau gesprochen, die sich wegen ihres Kampfs gegen Korruption in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher fühlt.

Das ganze Video finden Sie hier:

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Die anonyme Hinweisgeberin und Hülya Iri (rechts): Hannoversche SPD versuchte, sie einzuschüchtern. Bilder: JF Montage: JF
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