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Ein Milieu radikalisiert sich: Die schwarzen Stürme der linken Kulturkampfverlierer

Ein Milieu radikalisiert sich: Die schwarzen Stürme der linken Kulturkampfverlierer

Ein Milieu radikalisiert sich: Die schwarzen Stürme der linken Kulturkampfverlierer

Polizisten konfrontieren Linksextremisten bei der Anti-AfD-Demo in Erfurt: Linke als Kulturkampfverlierer ohne Geduld. (Themenbild/Collage)
Polizisten konfrontieren Linksextremisten bei der Anti-AfD-Demo in Erfurt: Linke als Kulturkampfverlierer ohne Geduld. (Themenbild/Collage)
Polizisten konfrontieren Linksextremisten bei der Anti-AfD-Demo in Erfurt: Kulturkampfverlierer ohne Geduld. Foto: IMAGO / Rene Pertzsch
JF-Plus Icon Premium Ein Milieu radikalisiert sich
 

Die schwarzen Stürme der linken Kulturkampfverlierer

Die politische Linke verliert an Relevanz – und Vorfälle wie in Erfurt zeigen, wie das Teile des Milieus in die Radikalität treibt. Die Geschichte zeigt, wie schnell aus moralischer Selbstgewissheit politische Gewalt wird.

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Polizisten konfrontieren Linksextremisten bei der Anti-AfD-Demo in Erfurt: Kulturkampfverlierer ohne Geduld. Foto: IMAGO / Rene Pertzsch
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