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TV-Kritik: Runde bei Lanz – „Die AfD ist eine Normalisierung des deutschen Parteiensystems“

TV-Kritik: Runde bei Lanz – „Die AfD ist eine Normalisierung des deutschen Parteiensystems“

TV-Kritik: Runde bei Lanz – „Die AfD ist eine Normalisierung des deutschen Parteiensystems“

Moderator Markus Lanz spricht mit Gästen über die AfD
Moderator Markus Lanz spricht mit Gästen über die AfD
Moderator Markus Lanz mit Gästen: DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birthler, Journalist Martin Debes, Historikerin Katja Hoyer, Politiker Luca Piwodda. Foto: Screenshot ZDF / Montage: JF
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Runde bei Lanz – „Die AfD ist eine Normalisierung des deutschen Parteiensystems“

Bei Markus Lanz wird wieder einmal der Osten seziert: Warum wählen dort so viele AfD? Sinnvoller wäre es wohl, würde sich der Westen ähnlich aufmerksam betrachten. So macht Debatte auch klar, wie verzerrt dessen ganze Perspektive eigentlich ist.

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Moderator Markus Lanz mit Gästen: DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birthler, Journalist Martin Debes, Historikerin Katja Hoyer, Politiker Luca Piwodda. Foto: Screenshot ZDF / Montage: JF
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