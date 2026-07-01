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AfD-Politiker nimmt Akteneinsicht: Wie die „Falken“ ihre Personalkosten auf den Steuerzahler abwälzen

AfD-Politiker nimmt Akteneinsicht: Wie die „Falken“ ihre Personalkosten auf den Steuerzahler abwälzen

AfD-Politiker nimmt Akteneinsicht: Wie die „Falken“ ihre Personalkosten auf den Steuerzahler abwälzen

Der Schriftzug "Berliner Register" (in einem Bezirk von den „Falken“ betrieben) ist am 12.03.2014 in Berlin auf einer Pressekonferenz der Opferberatung ReachOut zur Bilanz rassistischer, antisemitischer, homophober und rechtsextremer Vorfälle in Berlin 2013 auf einer Broschüre zu sehen. ReachOut ist eine Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt. Es ist eine Meldestelle.Foto: Daniel Naupold/dpa
Der Schriftzug "Berliner Register" (in einem Bezirk von den „Falken“ betrieben) ist am 12.03.2014 in Berlin auf einer Pressekonferenz der Opferberatung ReachOut zur Bilanz rassistischer, antisemitischer, homophober und rechtsextremer Vorfälle in Berlin 2013 auf einer Broschüre zu sehen. ReachOut ist eine Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt. Es ist eine Meldestelle.Foto: Daniel Naupold/dpa
Ein Flyer der Meldestelle„Berliner Register“: Förderung für die Dokumentation von Nichtigkeiten kassiert. Foto: picture alliance / dpa | Daniel Naupold
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Wie die „Falken“ ihre Personalkosten auf den Steuerzahler abwälzen

Rund 83.000 Euro erhält die „Sozialistische Jugend – Die Falken“ für die Betreuung eines Berliner Meldeportals – den Großteil für Personalkosten. Doch angestellt werden nur Personen, die selbst Mitglied der linksextremen Gruppierung sind.

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Ein Flyer der Meldestelle„Berliner Register“: Förderung für die Dokumentation von Nichtigkeiten kassiert. Foto: picture alliance / dpa | Daniel Naupold
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