Polizei deckt weiteren Grooming-Skandal von Migranten auf

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KÖLN. Die Polizei Köln hat drei Männer festgenommen, denen bandenmäßiger Menschenhandel vorgeworfen wird. Ein 23jähriger Marokkaner, ein 25jähriger Portugiese und ein 27jähriger Mazedonier sollen von Oktober bis November 2025 mindestens eine 17jährige genötigt, zwangsprostituiert und einer Vergewaltigung ausgesetzt haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Dienstag mit. „Bei einer weiteren jungen Frau (16 Jahre alt) sollen sie die Nötigung und die Prostitution „ebenfalls versucht haben, blieben jedoch erfolglos.“

Zudem wird den Grooming-Migranten vorgeworfen, zwei Männer „unter einem Vorwand zu vermeintlichen Sexverabredungen“ angelockt zu haben. Am Treffpunkt hätten die Beschuldigten diese „unter Anwendung massiver körperlicher Gewalt“ ausgeraubt.

Grooming-Gruppe ist deutlich größer

Insgesamt wurden am Dienstag fünf Wohnungen in Köln, Wesseling, Leverkusen und Solingen durchsucht. Dabei „stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial – insbesondere Mobiltelefone – sicher“.

Der Einsatz erfolgte im Rahmen eines Verfahrens der Kölner Initiative für vernetzte Kriminalitätsbekämpfung bei der Staatsanwaltschaft gegen insgesamt sechs Beschuldigte, die als mutmaßliche Haupttäter gelten. Zwei weiteren Personen wird Beihilfe vorgeworfen.

Grooming-Skandal gibt es auch in Nürnberg

Auch in Nürnberg ermittelt die eigens gegründete Einsatzkommission „EKO Kajal“ zu einem Grooming-Skandal (JF berichtete). Insgesamt werde gegen elf Tatverdächtige ermittelt, die Syrer, Bosnier, Iraker, Pakistaner und Nordafrikaner sind. Darunter sei etwa ein 22jähriger Syrer, der einem Mädchen ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel verabreicht und es in seiner Wohnung vergewaltigt habe.



Drei Verdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft. Gegen vier der Verdächtigen wird unter anderem wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und Sexualdelikten ermittelt. Bei den anderen habe es noch nicht für einen Haftbefehl gereicht, sagte Oberstaatsanwältin und Pressesprecherin Heike Klotzbücher der JUNGEN FREIHEIT. Das jüngste Opfer der Banden war nach aktuellem Erkenntnisstand 13 Jahre alt. Die Polizei Mittelfranken gibt gegenüber der JF 16 Geschädigte an.

Unter Grooming versteht man den schrittweisen Aufbau von Vertrauen durch einen Täter, um Kinder oder Jugendliche sexuell oder für illegale Dienste auszunutzen. Das Wort selbst ist dem Englischen entlehnt und bedeutet übersetzt Körperpflege. Zunehmend wird der Begriff ausschließlich für die beschriebene Praxis Pädokrimineller gebraucht. (mas)