Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ob in Berlin oder New York: Was Baerbocks Pumps mit Politik zu tun haben

Ob in Berlin oder New York: Was Baerbocks Pumps mit Politik zu tun haben

Ob in Berlin oder New York: Was Baerbocks Pumps mit Politik zu tun haben

Für Annalena Baerbock gehören Pumps zum politischen Alltag, wenn die auch nicht ganz praktisch sind (Archivbild).
Für Annalena Baerbock gehören Pumps zum politischen Alltag, wenn die auch nicht ganz praktisch sind (Archivbild).
Für Annalena Baerbock gehören Pumps zum politischen Alltag, wenn die auch nicht ganz praktisch sind (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Ob in Berlin oder New York
 

Was Baerbocks Pumps mit Politik zu tun haben

Pumps machen Politik; oder prägen zumindest die Wahrnehmung ihrer Trägerin. Ex-Außenministerin Baerbock gilt dann gewissermaßen als Großmeisterin der Selbstinszenierung. Doch auch ihr Nachfolger wandelt auf ihren Pfaden, jedoch in anderem Schuhwerk. Ein Kommentar von Regina Bärthel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Für Annalena Baerbock gehören Pumps zum politischen Alltag, wenn die auch nicht ganz praktisch sind (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles