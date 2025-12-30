Was Baerbocks Pumps mit Politik zu tun haben

Für Annalena Baerbock gehören Pumps zum politischen Alltag, wenn die auch nicht ganz praktisch sind (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Pumps machen Politik; oder prägen zumindest die Wahrnehmung ihrer Trägerin. Ex-Außenministerin Baerbock gilt dann gewissermaßen als Großmeisterin der Selbstinszenierung. Doch auch ihr Nachfolger wandelt auf ihren Pfaden, jedoch in anderem Schuhwerk. Ein Kommentar von Regina Bärthel.