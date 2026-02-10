Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Berlin: Wenn Umweltverbände eine Flüchtlingsunterkunft verhindern

Berlin: Wenn Umweltverbände eine Flüchtlingsunterkunft verhindern

Berlin: Wenn Umweltverbände eine Flüchtlingsunterkunft verhindern

Protestplakat gegen den Plan der Gesobau für eine Flüchtlingsunterkunft in Pankow.
Protestplakat gegen den Plan der Gesobau für eine Flüchtlingsunterkunft in Pankow.
Plakat in Pankow: Sorge um eigenen Lebensraum. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
JF-Plus Icon Premium Berlin
 

Wenn Umweltverbände eine Flüchtlingsunterkunft verhindern

Ausgerechnet im linken Berliner Bezirk Pankow untergraben Umweltverbände seit Jahren den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Jetzt feiern sie den nächsten Erfolg. Was ist ihre Motivation?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Plakat in Pankow: Sorge um eigenen Lebensraum. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles