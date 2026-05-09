AfD kann Vorsprung auf Union immer weiter ausbauen

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BERLIN. Der Abstand zwischen AfD und den beiden Unionsparteien ist laut einer neuen Insa-Umfrage für die Bild auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, erhielte die AfD weiterhin 28 Prozent. CDU und CSU kämen auf 23 Prozent und verlieren damit einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Die SPD verliert in der gleichen Höhe und kommt nun noch auf 13 Prozent. Grüne und Linkspartei könnten ihre Ergebnisse bei 13 beziehungsweise elf Prozent halten. Das BSW und die FDP wären mit jeweils drei Prozent auch weiterhin nicht im Bundestag vertreten.

Union und SPD kommen damit zusammen nur noch auf 36 Prozent. Für eine Mehrheit im Parlament bräuchte es jedoch rund 45 Prozent. AfD und Union kämen dagegen mit 51 Prozent auf eine klare Mehrheit. CDU und CSU schließen allerdings eine Koalition mit der Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla strikt aus. (ho)