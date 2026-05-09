Deutschland altert, schrumpft – und schweigt

Deutschlands Bundesfamilienministerin Karin Prien weiß zum wachsenden Geburtendefizit nichts zu sagen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind dramatisch: In der Bundesrepublik kommen so wenige Kinder auf die Welt wie noch nie in Nachkriegsdeutschland. Einige Bundesländer sterben regelrecht aus. Und was tut die Politik?