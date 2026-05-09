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Geburtendefizit: Deutschland altert, schrumpft – und schweigt

Geburtendefizit: Deutschland altert, schrumpft – und schweigt

Geburtendefizit: Deutschland altert, schrumpft – und schweigt

Deutschlands Bundesfamilienministerin Karin Prien weiß zum wachsenden Geburtendefizit nichts zu sagen.
Deutschlands Bundesfamilienministerin Karin Prien weiß zum wachsenden Geburtendefizit nichts zu sagen.
Deutschlands Bundesfamilienministerin Karin Prien weiß zum wachsenden Geburtendefizit nichts zu sagen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Deutschland altert, schrumpft – und schweigt

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind dramatisch: In der Bundesrepublik kommen so wenige Kinder auf die Welt wie noch nie in Nachkriegsdeutschland. Einige Bundesländer sterben regelrecht aus. Und was tut die Politik?

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Deutschlands Bundesfamilienministerin Karin Prien weiß zum wachsenden Geburtendefizit nichts zu sagen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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