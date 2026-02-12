Vorwürfe der Vetternwirtschaft: AfD setzt Verhaltenskommission ein

Anzeige
Landeschef Martin Reichardt (l.) und Spitzenkandidat Siegmund: Anstellung verteidigt. Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch
Der Landesvorstand der AfD in Sachsen-Anhalt gerät wegen Vetternwirtschaftsvorwürfen in Bedrängnis. Nach Informationen der JUNGEN FREIHEIT verspricht die Parteiführung nun die Einsetzung einer Verhaltenskommission – verweist aber darauf, daß alles legal gewesen sei.

