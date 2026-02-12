Anzeige
An der Nordseeküste: So teuer scheitert die Offshore-Energiewende

Windkraftanlagen des Offshore Windpark Baltic 1 des Energiekonzern EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Symbolbild). Foto: picture alliance / Rainer Keuenhof | Rainer Keuenhof
An der Nordseeküste
 

So teuer scheitert die Offshore-Energiewende

Insgesamt 1,2 Milliarden Euro Verlust – und das nur, weil Subventionen fehlten: Der Rückzug von EnBW aus zwei Offshore-Projekten vor Großbritannien markiert einen Wendepunkt. Während die Politik auf dem Nordsee-Gipfel von 300 Gigawatt Windkraft träumt, zeigt sich in der Praxis: Ohne garantierte Rendite wagt kaum noch jemand das Risiko.

Windkraftanlagen des Offshore Windpark Baltic 1 des Energiekonzern EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Symbolbild). Foto: picture alliance / Rainer Keuenhof | Rainer Keuenhof
