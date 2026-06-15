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Sozialpolitik: Die Rente mit 70 – und wie es so weit kommen konnte

Sozialpolitik: Die Rente mit 70 – und wie es so weit kommen konnte

Sozialpolitik: Die Rente mit 70 – und wie es so weit kommen konnte

Das Bild zeigt einen Flaschensammler in Köln, der im Rentenalter ist. Es ist ein Symbolbild für einen journalistischen Text über das Renteneintrittsalter, das Rentenniveau und Beamtenpensionen.
Das Bild zeigt einen Flaschensammler in Köln, der im Rentenalter ist. Es ist ein Symbolbild für einen journalistischen Text über das Renteneintrittsalter, das Rentenniveau und Beamtenpensionen.
Ein Flaschensammler im Rentenalter: Demographie sprengt das System. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
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Die Rente mit 70 – und wie es so weit kommen konnte

Die Rentenkassen dünnen sich aus und die Folgen für deutsche Rentner sind verheerend. Das Renteneintrittsalter dürfte schrittweise auf 70 steigen, während der öffentliche Dienst mehr Geld erhält.

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Ein Flaschensammler im Rentenalter: Demographie sprengt das System. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
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