Und wieder verschläft die Antifa einen AfD-Parteitag

AfD-Spitzenkandidat zur Sachsen-Anhalt-Wahl, Ulrich Siegmund: Zeigt sich selbstsicher und optimistisch. Foto: picture alliance / REUTERS | Christian Mang

Keine Protestler in Sicht, dafür gute Laune und ein Sofortprogramm: Auf ihrem Parteitag in Magdeburg stellt die AfD in Sachsen-Anhalt die Weichen für eine Alleinregierung. Die JF ist vor Ort.