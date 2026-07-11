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100-Tage-Plan für Sachsen-Anhalt: Und wieder verschläft die Antifa einen AfD-Parteitag

100-Tage-Plan für Sachsen-Anhalt: Und wieder verschläft die Antifa einen AfD-Parteitag

100-Tage-Plan für Sachsen-Anhalt: Und wieder verschläft die Antifa einen AfD-Parteitag

AfD-Spitzenkandidat zur Sachsen-Anhalt-Wahl, Ulrich Siegmund: Zeigt sich selbstsicher und optimistisch. Foto: picture alliance / REUTERS | Christian Mang
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Und wieder verschläft die Antifa einen AfD-Parteitag

Keine Protestler in Sicht, dafür gute Laune und ein Sofortprogramm: Auf ihrem Parteitag in Magdeburg stellt die AfD in Sachsen-Anhalt die Weichen für eine Alleinregierung. Die JF ist vor Ort.

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AfD-Spitzenkandidat zur Sachsen-Anhalt-Wahl, Ulrich Siegmund: Zeigt sich selbstsicher und optimistisch. Foto: picture alliance / REUTERS | Christian Mang
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