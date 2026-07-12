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Reportage: Vier Pius-Bischöfe, 18.000 Gläubige und der Zorn Roms

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Pius-Anhänger knien sich in Écône nieder: der Papst hatte diese Bischofsweihe verboten
Pius-Anhänger knien sich in Écône nieder: der Papst hatte diese Bischofsweihe verboten
Unerlaubte Bischofsweihe der Priesterbruderschaft in Écône. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CYRIL ZINGARO
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Vier Pius-Bischöfe, 18.000 Gläubige und der Zorn Roms

In Écône feiert die Piusbruderschaft neue Bischofsweihen, während sich in Rom der Sturm zusammenbraut. Der Vatikan greift hart durch – doch kirchenrechtlich bleiben viele Fragen offen.

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Unerlaubte Bischofsweihe der Priesterbruderschaft in Écône. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CYRIL ZINGARO
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