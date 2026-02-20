Anzeige
Mehr als 300 Opfer: Überlebende prangern Theaterstück zum Magdeburger Anschlag an

Das Theater Magdeburg will ein Theaterstück über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt auf die Bühne bringen. Betroffene der Tat äußern scharfe Kritik.
Das Theater Magdeburg will ein Theaterstück über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt auf die Bühne bringen. Betroffene der Tat äußern scharfe Kritik.
Polizisten sichern kurz nach dem Anschlag den Tatort. Foto: picture alliance / epd-bild | Maike Gloeckner (Glöckner)
Überlebende prangern Theaterstück zum Magdeburger Anschlag an

Das Theater Magdeburg plant eine Aufführung über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2024. In der JF sprechen Betroffene „von einem Schlag ins Gesicht“. In dem Stück soll es wohl auch darum gehen, daß Rechte die Tat angeblich politisch mißbrauchen.

