Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: „Ich erinnere mich noch, wie er schrie: ‚Mein Kopf ist offen'"

Justitzbeamte führen Taleb al-Abdulmohsen in den Gerichtssaal des temporären Gerichtsgebäudes vom Landgericht Magdeburg. Dort wurde am Morgen der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Saudi-Arabien versuchten Mord in 338 Fällen vor. Kopf war offen.
Taleb al-Abdulmohsen: Seine Opfer leiden bis heute. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
„Ich erinnere mich noch, wie er schrie: ‚Mein Kopf ist offen‘“

Es sind herzzerreißende Szenen im Magdeburger Landgericht. Mehrere Opfer schildern aufgewühlt, wie sie den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt 2024 erlebten. Selbst Hartgesottenen kommen die Tränen. Aus dem Gerichtssaal berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.

Taleb al-Abdulmohsen: Seine Opfer leiden bis heute. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
