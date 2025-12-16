Anschläge „auf größere Menschenmengen“: Muslim festgenommen

Anzeige

MAGDEBURG. Wie erst durch eine Anfrage von Journalisten bekannt wurde, ist bereits am vergangenen Freitag ein 21jähriger aus Zentralasien festgenommen worden, der laut Polizei Anschläge „auf größere Menschenmengen“ in Magdeburg plante. Der Muslim ist erst im Sommer 2024 nach Deutschland gekommen.

Der Mann soll nach Informationen aus Sicherheitskreisen militärisch erfahren sein. Sachsen-Anhalt nahm ihn nun in sogenannte „Vorbereitungshaft“.

Denn das Innenminiserium wolle den mutmaßlichen Attentatsplaner abschieben: „Eine Abschiebungsanordnung kann durch das Ministerium gegen einen Ausländer aufgrund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr erlassen werden“, sagte eine Sprecherin der Bild-Zeitung.

Muslim soll abgeschoben werden

Den Plänen, eine große Zahl von Menschen – möglicherweise erneut auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt – zu töten, könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, erklärte sie. Konkretere Angaben könne sie nicht machen, da die Abschiebung nicht gefährdet werden solle.



Ebenfalls am Freitag waren fünf Muslime wegen Anschlagsplänen auf einen Weihnachtsmarkt in Dingolfing festgenommenen worden. Drei Marokkaner waren erst wenige Wochen vorher als Asylbewerber eingereist – mutmaßlich nur, um den geplanten Massenmord zu begehen (die JF berichtete). Als Drahtzieher gelten ein ägyptischer Imam, der in einer deutschen Moschee zu Anschlägen auf Weihnachtsmärkte aufrief, und ein Syrer.

Beim Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hatte ein Araber am 20. Dezember 2024 mit seinem Auto sechs Menschen getötet und mindestens 323 weitere verletzt. Der Täter steht derzeit vor Gericht (die JF berichtete) (fh)