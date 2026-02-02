Trotz hoher Geldzahlungen reisen kaum Migranten freiwillig aus

Anzeige

BERLIN. Auch im Jahr 2025 sind kaum Migranten freiwillig aus Deutschland in ihr Heimatland zurückgekehrt. Lediglich 16.576 Personen nahmen im vergangenen Jahr am Rückkehrförderprogramm REAG/GARP teil, wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte. 2024 lag die Zahl bei 10.358.

Der Großteil der freiwilligen Rückkehrer stammte aus der Türkei (4.432 Personen) und aus Syrien (3.678 Personen). Dahinter folgten Rußland (1.334), Georgien (892) und der Irak (849). Deutschland bezahlt allen Rückkehrern Geld für ihre freiwillige Ausreise.

Die Migranten können mehrere tausend Euro erhalten

Konkret können die Rückkehrer eine einmalige Zahlung in Höhe von 1.000 Euro pro Person beziehungsweise 500 Euro pro Person unter 18 Jahren erhalten. Pro Familie beträgt die Zahlung maximal 4.000 Euro.

Hinzu kommen 200 Euro pro Person für die Reise (100 Euro pro Person unter 18 Jahren) sowie Geld für das Flug- oder Busticket ins Heimatland. Ferner bezahlt Deutschland die Fahrtkosten vom deutschen Wohnort zum entsprechenden Flughafen oder Bus(-bahnhof).

Besteht bei den Rückkehrern Bedarf an medizinischer Unterstützung, bezahlt Deutschland innerhalb der drei Monate nach der Ankunft im Heimatland bis zu 2.000 Euro. Auch für medizinische Unterstützung während der Heimreise erhalten die Migranten Geld, etwa für einen Rollstuhlservice oder eine medizinische Begleitperson.

15.000 Rückkehrer reisen wieder ein

Wie viel Geld die Rückkehrer genau bekommen, hängt von der Staatsangehörigkeit und von anderen Faktoren ab. Beispielsweise steht Personen aus bestimmten Ländern, die ohne ein Visum nach Deutschland einreisen konnten, weniger Geld für ihre Heimreise zu.

Nach ihrer freiwilligen Rückkehr können die Migranten allerdings wieder nach Deutschland einreisen. Vor kurzem gab die Bundesregierung an, daß in den vergangenen zehn Jahren mehr als 15.000 der freiwilligen Rückkehrer von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben (JF berichtete). Liegt ihre freiwillige Ausreise länger als fünf Jahre zurück, müssen sie das Geld nicht zurückzahlen. (dh)