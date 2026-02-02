Anzeige
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner: handfester Skandal. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Berlin wollte gegen Antisemitismus kämpfen – und bestellte dann ein E-Lastenrad

Nach dem Überfall der Hamas auf Israel wollte Berlin Projekte gegen Judenhaß finanzieren. Doch in Wirklichkeit entstand ein fragwürdiger Fördersumpf, wie neue Details unterstreichen. Der Fall zeigt eindrucksvoll, was in der deutschen „Demokratieförderung“ schiefläuft. Ein Kommentar.

