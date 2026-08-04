Staatsanwaltschaft verrät Täterherkunft nach Gruppenvergewaltigung von 63jähriger

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OFFENBACH. Zwei der drei Tatverdächtigen, die in der Nacht auf den vergangenen Freitag in Offenbach eine 63jährige vergewaltigt haben sollen, sind polnische Staatsbürger, der dritte hat die deutsche Staatsbürgerschaft. „Zwei Beschuldigte sind nicht vorbestraft“, teilte ein Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Darmstadt der JUNGEN FREIHEIT mit. „Zum dritten Beschuldigten liegt aktuell noch kein Auszug aus dem Bundeszentralregister vor.“

Zeugen hatten am vergangenen Freitag gegen 4.45 Uhr beobachtet, wie die 38, 48 und 49 Jahre alten Männer die Frau vergewaltigt haben, und daraufhin die Polizei verständigt. Auch die Auswertung einer Videoüberwachung bestätigte den Verdacht eines sexuellen Gewaltakts. Die Tatverdächtigen, von denen keiner einen festen Wohnsitz hat, wurden von der Polizei Offenbach festgenommen, die noch am Freitag die Ermittlungen aufnahm.

Vergewaltigungsopfer musste ins Krankenhaus

Am Samstag wurden die Beschuldigten einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der gegen alle drei Haftbefehl wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung erließ. Nach der richterlichen Untersuchungshaft-Anordnung wurden die mutmaßlichen Täter in unterschiedliche Gefängnisse verbracht. „Die drei Beschuldigten befinden sich weiterhin in Justizvollzugsanstalten“, betonte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Nachfrage der JF.

Die Geschädigte wurde nach der Tat zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sollen sich die Tatverdächtigen und die Frau erst kurz vor der Tat kennengelernt haben. Die Beteiligten hatten mutmaßlich zuvor Alkohol konsumiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Da der genaue Ablauf und die Hintergründe weiter untersucht werden, bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise. (rsz)