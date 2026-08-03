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Melilla gibt Sánchez Schuld für Todesfälle: 80.000 Migranten: Ceuta korrigiert Zahl deutlich nach oben

Melilla gibt Sánchez Schuld für Todesfälle: 80.000 Migranten: Ceuta korrigiert Zahl deutlich nach oben

Melilla gibt Sánchez Schuld für Todesfälle: 80.000 Migranten: Ceuta korrigiert Zahl deutlich nach oben

Szene aus Ceuta nach der angeblichen Rückkehr aller Migranten.
Szene aus Ceuta nach der angeblichen Rückkehr aller Migranten.
Szene aus Ceuta nach der angeblichen Rückkehr aller Migranten. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Juan Carlos Lucas
Melilla gibt Sánchez Schuld für Todesfälle
 

80.000 Migranten: Ceuta korrigiert Zahl deutlich nach oben

Noch mehr Eindringlinge als bisher bekannt sind nach Ceuta geströmt. Über die Zahl der noch Verbliebenen machen die Stadt und die spanische Regierung unterschiedliche Angaben. Und die andere Exklave, Melilla, greift Sánchez scharf an.
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CEUTA/MADRID. Der Bürgermeister von Ceuta, Juan Jesús Vivas, hat die Zahl der in wenigen Tagen illegal eingereisten Migranten nun mit 80.000 angegeben. Das sind genauso viele, wie in der autonomen spanischen Stadt an Einheimischen leben.

Vivas sagte, obwohl die meisten nach Marokko zurückgekehrt sind, befinde sich noch immer eine beträchtliche Anzahl in der Stadt. Die Stadtverwaltung von Ceuta geht von 3.000 bis 5.000 aus. Die links-sozialistische spanische Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez spricht dagegen nur noch von 2.500.

JF-Reportage aus Ceuta

Ceuta und Melilla begehren gegen Sánchez auf

Die Einwohner hatten zuletzt gegen Sánchez demonstriert, weil sie ihn für die Invasion verantwortlich machen und er zunächst jede Gegenaktion, auch die Ausrufung des Ausnahmezustandes, verweigerte.

Indes hat auch der Präsident von Melilla, der zweiten spanischen Exklave in Nordafrika, schwere Vorwürfe gegen Sánchez erhoben. Juan José Imbroda sagte zunächst, Marokko sei für den Tod Dutzender Migranten bei der Invasion verantwortlich. Dann ergänzte er auf einer Pressekonferenz: „Die Zentralregierung Spaniens trägt durch Fahrlässigkeit und Nichterfüllung ihrer Pflichten ebenfalls die Verantwortung für diese Todesfälle, ganz klar.“ (fh)

Szene aus Ceuta nach der angeblichen Rückkehr aller Migranten. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Juan Carlos Lucas
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