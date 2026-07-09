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Während Bundestag verzichten will: So krass erhöhen sich die Diäten der Landtagsabgeordneten

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Bundesadler auf Schriftzug Diäten, Diätenerhöhung. Bundesadler auf Schriftzug „Diäten“ (Symbolbild): Das Geld, das einem Politiker tatsächlich zusteht, kann in Einzelfällen noch höher liegen. Foto: picture alliance | CHROMORANGE / Christian Ohde
Bundesadler auf Schriftzug Diäten, Diätenerhöhung. Bundesadler auf Schriftzug „Diäten“ (Symbolbild): Das Geld, das einem Politiker tatsächlich zusteht, kann in Einzelfällen noch höher liegen. Foto: picture alliance | CHROMORANGE / Christian Ohde
Bundesadler auf Schriftzug „Diäten“ (Symbolbild): Das Geld, das einem Politiker tatsächlich zusteht, kann in Einzelfällen noch höher liegen. Foto: picture alliance | CHROMORANGE / Christian Ohde
JF-Plus Icon Premium Während Bundestag verzichten will
 

So krass erhöhen sich die Diäten der Landtagsabgeordneten

Die Bundestagsabgeordneten möchten am Freitag ihre Diätenerhöhung aussetzen. Doch wie sieht es auf Landesebene aus? Wer verdient am meisten? Wo steigen die Diäten am stärksten? Und was kostet das eigentlich den Steuerzahler? Eine JF-Recherche.

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Bundesadler auf Schriftzug „Diäten“ (Symbolbild): Das Geld, das einem Politiker tatsächlich zusteht, kann in Einzelfällen noch höher liegen. Foto: picture alliance | CHROMORANGE / Christian Ohde
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