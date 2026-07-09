So krass erhöhen sich die Diäten der Landtagsabgeordneten

Bundesadler auf Schriftzug „Diäten“ (Symbolbild): Das Geld, das einem Politiker tatsächlich zusteht, kann in Einzelfällen noch höher liegen. Foto: picture alliance | CHROMORANGE / Christian Ohde

Die Bundestagsabgeordneten möchten am Freitag ihre Diätenerhöhung aussetzen. Doch wie sieht es auf Landesebene aus? Wer verdient am meisten? Wo steigen die Diäten am stärksten? Und was kostet das eigentlich den Steuerzahler? Eine JF-Recherche.