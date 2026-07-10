Die dreiste Erhöhung der Abgeordneten-Diäten ist mit nichts gerechtfertigt

Blick in den Plenarsaal des Bundestags: Heutzutage sind die meisten Politiker nichts weiter als Durchschnittsbürger. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Der Bundestag will keine „falschen Signale“ senden und stoppt vorerst die Erhöhung der Abgeordnetendiäten. Auf Landesebene geht es dagegen dreist weiter – und zeigt, wie abnormal die Distanz zwischen Politikern und Bürgern geworden ist. Ein Kommentar.