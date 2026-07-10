Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

In den Landtagen: Die dreiste Erhöhung der Abgeordneten-Diäten ist mit nichts gerechtfertigt

In den Landtagen: Die dreiste Erhöhung der Abgeordneten-Diäten ist mit nichts gerechtfertigt

In den Landtagen: Die dreiste Erhöhung der Abgeordneten-Diäten ist mit nichts gerechtfertigt

Blick in den Plenarsaal des Bundestags vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag. In der entscheidenden Abstimmung im Rentenstreit braucht die Regierungskoalition eine Mehrheit. Blick in den Plenarsaal des Bundestags: Heutzutage sind die meisten Politiker nichts weiter als Durchschnittsbürger. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler. Auf Landesebene können die Politiker ihrer Dreistigkeit freien Lauf lassen und ihre Diäten um bis zu 550 Euro im Monat erhöhen.
Blick in den Plenarsaal des Bundestags vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag. In der entscheidenden Abstimmung im Rentenstreit braucht die Regierungskoalition eine Mehrheit. Blick in den Plenarsaal des Bundestags: Heutzutage sind die meisten Politiker nichts weiter als Durchschnittsbürger. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler. Auf Landesebene können die Politiker ihrer Dreistigkeit freien Lauf lassen und ihre Diäten um bis zu 550 Euro im Monat erhöhen.
Blick in den Plenarsaal des Bundestags: Heutzutage sind die meisten Politiker nichts weiter als Durchschnittsbürger. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium In den Landtagen
 

Die dreiste Erhöhung der Abgeordneten-Diäten ist mit nichts gerechtfertigt

Der Bundestag will keine „falschen Signale“ senden und stoppt vorerst die Erhöhung der Abgeordnetendiäten. Auf Landesebene geht es dagegen dreist weiter – und zeigt, wie abnormal die Distanz zwischen Politikern und Bürgern geworden ist. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Blick in den Plenarsaal des Bundestags: Heutzutage sind die meisten Politiker nichts weiter als Durchschnittsbürger. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles