Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Regenbogentreppe übermalt: Arnsberger Schüler packen aus: „Wir dürfen keine andere Meinung haben!“

Regenbogentreppe übermalt: Arnsberger Schüler packen aus: „Wir dürfen keine andere Meinung haben!“

Regenbogentreppe übermalt: Arnsberger Schüler packen aus: „Wir dürfen keine andere Meinung haben!“

JF-Reporter in Arnsberg: So werden Schüler in Deutschland indoktriniert. Foto: JF
JF-Reporter in Arnsberg: So werden Schüler in Deutschland indoktriniert. Foto: JF
JF-Reporter in Arnsberg: So werden Schüler in Deutschland indoktriniert. Foto: JF
Regenbogentreppe übermalt
 

Arnsberger Schüler packen aus: „Wir dürfen keine andere Meinung haben!“

Nachdem Unbekannte eine Regenbogentreppe in Arnsberg mit den Deutschlandfarben übermalen, bekommt eine Arnsberger Grünen-Politikerin und Schuldirektorin öffentlich Schnappatmung. Gegenüber JF-TV reden die Jugendlichen Klartext.
Anzeige

Anfang Februar berichtete die JUNGE FREIHEIT, daß sich eine Grünen-Politikerin darüber empörte, daß eine Regenbogentreppe von Unbekannten mit den Nationalfarben Deutschlands übermalt wurde. „Eine Regenbogentreppe über Nacht in schwarz-rot-gold übersprühen ist eine klare rechtsextreme Aussage gegen Vielfalt, Queers und eine bunte Gesellschaft, pro Nationalismus“, ereiferte sich die Vorsitzende der Partei in der Arnsberger Stadtvertretung, Verena Verspohl, auf Instagram.

Die Regenbogentreppe selbst ist Projekt einer nahegelegenen Schule – angeblich auf Wunsch der Schüler. Doch stimmt das überhaupt, oder werden die Jugendlichen von einer Direktorin indoktriniert, die ihr Parteibuch mit in die Schule nimmt? Die JUNGE FREIHEIT hat sich vor Ort umgehört.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

JF-Reporter in Arnsberg: So werden Schüler in Deutschland indoktriniert. Foto: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles