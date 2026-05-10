Wie Frankreichs Rechte den ÖRR an die Kandare nimmt

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Paris besitzt eine besondere Gabe: Aus einem Café-Gespräch kann eine Staatsaffäre werden. So gerieten Thomas Legrand und Patrick Cohen, zwei Journalisten des meistgehörten französischen Radiosenders France Inter, im vergangenen September unter Druck. Der Grund: Heimliche Ausschnitte eines Treffens mit zwei sozialistischen Politikern waren bekannt geworden. Das Thema: wie man die Mitte-Rechts-Kandidatin für das Bürgermeisteramt von Paris, Rachida Dati, medial kaltstellen kann.

Der Vorwurf war eine zu große Nähe zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und linker Parteipolitik. Die Betroffenen widersprachen zwar und sprachen von aus dem Zusammenhang gerissenen Passagen. Doch der politische Funke war gelegt.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — L’Incorrect publie une NOUVELLE VIDÉO, sans AUCUN montage, montrant les échanges entre des cadres du PS, Thomas Legrand et Patrick Cohen. Des propos qui prouvent bien leur volonté de faire ÉLIRE Glucksmann et de faire PERDRE Rachida Dati. https://t.co/sCMVTuySrs pic.twitter.com/cA6XzqMyQg — Bastion (@BastionMediaFR) September 17, 2025

Der Chef der Union der Rechten (UDR), Éric Ciotti, griff daraufhin zum jährlichen Minderheitenrecht seiner Fraktion in der Nationalversammlung. Am 28. Oktober 2025 wurde die Untersuchungskommission zur „Neutralität, Funktionsweise und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ eingesetzt. Sie tagte von November 2025 bis April 2026 und nahm das französische System unter die Lupe: France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, die nationalen Behörden und verbundene Strukturen.

Laut einer Stiftung dominierten Linke und Grüne im ÖRR

Den Vorsitz übernahm Jérémie Patrier-Leitus von der liberalen Horizons-Partei. Zum Berichterstatter wurde Charles-Henri Alloncle ernannt, UDR-Abgeordneter aus dem Département Hérault und Ciottis Vize. Bis dahin war der 32jährige außerhalb enger Parlamentskreise kaum bekannt. Prompt wurde er zum Gesicht eines Ausschusses, der den französischen „Service public“ politisch erschüttern sollte.

Die Prozedur war klassisch französisch: öffentliche Anhörungen, lange Befragungen, Kameras, Zuspitzung, institutionelles Drama. Gehört wurden Verantwortliche aus Aufsicht, Senderleitungen, Redaktionen, Produktion und Medienwirtschaft. Am Ende stand ein Bericht, der nicht bloß als Verwaltungsdokument gelesen wurde, sondern als Anklageschrift gegen ein Milieu.

Pour Charles Alloncle, son rapport doit servir „d’électrochoc nécessaire“ pour les entreprises de l’audiovisuel public, ayant mis à jour des „dérives“, notamment concernant la situation financière de France Télévisions.#DirectAN pic.twitter.com/umO9iUFeib — LCP (@LCP) May 5, 2026

Auch die Zivilgesellschaft nahm lebhaft Anteil an dem Verfahren. Das konservative Thomas-Morus-Institut stellte in einer detaillierten Auswertung der Sendedaten des ÖRR fest, dass linke und grüne Themen und Experten deutlich überwogen und die inhaltliche und parteipolitische Neutralität verletzt wurde. Die Jean-Jaurès-Stiftung der Sozialistischen Partei hingegen bedauerte in einem Papier, dass bereits durch den Titel des U-Ausschusses der Rahmen der Vorverurteilung gelegt wurde und populistisch die Umkehrung der Beweislast gegen den ÖRR eingefordert wurde.

Alloncles Diagnose fiel hart aus: mangelnde Neutralität, schwache Kontrolle, Interessenkonflikte, zu große Nähe zwischen Redaktionen, Produktionsgesellschaften und politischen Netzwerken. Seine Vorschläge waren entsprechend weitreichend: Zusammenlegung von Sendern, Streichung bestimmter Programme, Reduzierung von Sportübertragungsrechten, strengere Kontrolle externer Produktionsverträge, mehr Transparenz bei Honoraren, Nebentätigkeiten und Personalwechseln. Auch die nationalen Filmarchive sollten nach seinen Vorstellungen mit der Nationalbibliothek zusammengeführt werden.

Frankreichs ÖRR verlor Vertrauen wegen Einseitigkeit

Der Bericht traf einen Nerv in der Bevölkerung. Frankreich diskutiert nicht nur über Kosten – zumal die Rundfunkgebühr dort bereits 2022 durch direkte Staatsfinanzierung ersetzt worden war. Es diskutiert über Macht, über kulturelle Hegemonie und über die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch ein Dienst an der Allgemeinheit ist oder bereits ein ideologisches links-grünes Ökosystem mit staatlicher Finanzierung. In einem Land, in dem Politik, Verwaltung, Kultur und Medien eng verflochten sind, wirkt ein solcher Verdacht wie ein Brandbeschleuniger.

Auch die Kommission selbst geriet unter Verdacht. Kritiker warfen Alloncle eine zu starke Medialisierung und politische Zuspitzung vor. Der Vorsitzende distanzierte sich teilweise vom Stil des Berichterstatters, stimmte aber der Veröffentlichung des Berichts zu. Le Monde berichtete zudem, dass ausgerechnet am Tag der geplanten Veröffentlichung des Berichts eine Anzeige bei der Finanzstaatsanwaltschaft eingereicht wurde.

Frankreichs ÖRR verlor Vertrauen nicht erst nach der Verurteilung eines Rechtsverstoßes, sondern weil ein relevanter Teil der Öffentlichkeit tagtäglich den Eindruck gewann, dass dieselben politischen Milieus dort zu Wort kommen, Sendungen machen, prüfen und sich gegenseitig bestätigen. Der französische Fall zeigt, wie schnell aus einem Verdacht eine Systemfrage wird und wie gefährlich es ist, wenn eine notwendige Kontrolle selbst parteipolitisch überdreht erscheint.

Vergleichbare Kontrolle wäre in Deutschland schwerer

Das französische Modell ist nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragbar. Die Bundesrepublik ist kein zentralistischer Präsidialstaat. ARD, ZDF und Deutschlandradio stehen unter Rundfunkfreiheit; Länderzuständigkeit und verfassungsrechtlich abgesicherte Beitragsfestsetzung begrenzen jede Generalattacke nach Pariser Vorbild.

Übertragbar ist hingegen der methodische Zugriff einer präzisen Sonderprüfung der Länder: öffentlich, systematisch, finanziell genau. Nicht als Tribunal gegen Moderatoren, sondern als Rechenschaftsarchitektur. Neutralität und Pluralismus müssen messbar werden: Wer kommt zu Wort? Welche Milieus dominieren? Welche Themen verschwinden? Dazu kommt Compliance für Ehen und Partnerschaften sowie Nebentätigkeiten, Honorare, Beratungsverträge und Wechsel zwischen Sendern, Produktionsfirmen, Politik und Verbänden.

Der Reformstaatsvertrag, der zum 1. Dezember 2025 in Kraft treten sollte, zielt auf einen schlankeren, digitaleren und moderneren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was Deutschland von Frankreich lernen könnte, wäre ein jährlicher Public-Value-Bericht: Kernauftrag, abgebaute Doppelstrukturen, verzichtbare Formate, Einsparungen, Pluralismusmethodik und Rechenschaft über externe Produktionsverträge.

Aus der JF-Ausgabe 20/26.