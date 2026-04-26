Angriff auf die Opposition

Leere Bänke im Landtag Rheinland-Pfalz: Zumindest jetzt stört die Opposition die Ruhe der Regierung nicht. Foto: picture alliance / dts-Agentur

CDU, SPD und Grüne in Rheinland-Pfalz wollen das Quorum für die Einberufung von Untersuchungsausschüssen erhöhen – weil die AfD dieses erreichte. Es ist ein Angriff auf die Oppositionsrechte. Ein Kommentar von Gerhard Papke.