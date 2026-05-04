Öffentlicher Dienst in zehn Jahren mehr als 20 Prozent gewachsen

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WIESBADEN. Die Zahl der Angestellten im öffentlichen Dienst ist zwischen 2014 und 2024 um 22,1 Prozent gestiegen. Zum 30. Juni 2014 arbeiteten noch 2,8 Millionen Personen im öffentlichen Dienst, 2024 waren es 3,4 Millionen. Im selben Zeitraum erhöhte sich auch die Anzahl der Beamten, Richter und Soldaten um 5,8 Prozent, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Insgesamt wuchs zwischen 2014 und 2024 demnach die Zahl der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst um 15,6 Prozent: von etwa 4,7 Millionen Ende Juni 2014, auf rund 5,4 Millionen Ende Juni 2024.

Arbeitsamt und Bahn als Gegenteil des Trends

Die größten Zuläufe an Beamten verzeichneten bis 2024 öffentliche Schulen – hier gab es 2024 bundesweit 52.000 mehr Stellen als 2014. Auch der Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ wuchs im selben Zeitraum um 46.000 Stellen, auch der Bereich „Politische Führung und zentrale Verwaltung“ legte zu (plus 22.000).

Im Bereich „Verkehrs- und Nachrichtenwesen“ sank die Zahl der Beamten dagegen um 26.000. Die Verantwortlichen des Statistischen Bundesamts erklären sich das mit der Teilprivatisierung der Deutschen Bahn, infolge derer das Unternehmen seitdem keine Beamten mehr eingestellt hat.

Beim Bereich „Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik“ zeichnet sich ein ähnliches Bild, hier gab es 2024 etwa 10.000 Beamte weniger als 2014. Das liegt vor allem daran, dass die Bundesagentur für Arbeit – ähnlich wie die Deutsche Bahn – niemanden mehr verbeamtet. (st)