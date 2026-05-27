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Gute Nachricht für Reisende: FlixTrain macht der DB gehörig Dampf

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Flixtrain oder doch lieber DB: Die Kunden haben immer öfter die Wahl.
Flixtrain oder doch lieber DB: Die Kunden haben immer öfter die Wahl.
Flixtrain oder doch lieber DB: Die Kunden haben immer öfter die Wahl. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Gute Nachricht für Reisende
 

FlixTrain macht der DB gehörig Dampf

FlixTrain befindet sich auf Expansionskurs: Der Mobilitätsanbieter plant eine Verdopplung seines Angebots, erschließt neue Strecken und bestellt neue Hochgeschwindigkeitszüge. Die Deutsche Bahn hingegen gerät ins Hintertreffen. Das hat mehrere Gründe.

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Flixtrain oder doch lieber DB: Die Kunden haben immer öfter die Wahl. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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