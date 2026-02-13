Nicht wehrlos

Patronenhülsen im Kaliber 9 mm Luger: Ein AfD-Politiker gewinnt gegen die Waffenbehörde vor Gericht. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Weil er angeblich dem ehemaligen „Flügel“ angehört, verweigert das zuständige Landratsamt einem AfD-Politiker in Mecklenburg-Vorpommern den Jagdschein und die Waffenbesitzkarte. Nun errang der Landtagsabgeordnete einen Sieg vor Gericht. Die JUNGE FREIHEIT zeichnet den Rechtsstreit nach.