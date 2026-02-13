Die Deutschen zweifeln an der Tragfähigkeit des Sozialstaats

Sozialstaat unter Druck: Der demographische Wandel belastet auch die sozialen Sicherungssysteme. Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Fritsch

Das deutsche Sozialsystem steht unter erheblichem Druck. Kranken-, Pflege- und Rentenkassen sind stark unterfinanziert. Reformen sind dringend notwendig – doch sie kommen nur schleppend voran. Vor diesem Hintergrund schwindet auch in der Bevölkerung das Vertrauen in die Beständigkeit des Sozialstaats.