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Gerichtsprozess: Mord an Liana: „Er sagte, eine Frau respektiere er nicht“

Gerichtsprozess: Mord an Liana: „Er sagte, eine Frau respektiere er nicht“

Gerichtsprozess: Mord an Liana: „Er sagte, eine Frau respektiere er nicht“

Liana K. wurde von einem Iraker getötet.
Liana K. wurde von einem Iraker getötet.
Verlor durch die Hand eines abgelehnten Asylbewerbers ihr Leben: Liana K. Foto: privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
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Mord an Liana: „Er sagte, eine Frau respektiere er nicht“

Sachverständige müssen feststellen, wie es um den Geisteszustand des Mörders von Liana K. seht. Vor und nach der Tat randalierte der Iraker und bedrohte bereits Menschen. Hätte die Tat verhindert werden können? Die JF berichtet vom Prozess.

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Verlor durch die Hand eines abgelehnten Asylbewerbers ihr Leben: Liana K. Foto: privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
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