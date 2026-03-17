Mord an Liana: „Er sagte, eine Frau respektiere er nicht“

Verlor durch die Hand eines abgelehnten Asylbewerbers ihr Leben: Liana K. Foto: privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter

Sachverständige müssen feststellen, wie es um den Geisteszustand des Mörders von Liana K. seht. Vor und nach der Tat randalierte der Iraker und bedrohte bereits Menschen. Hätte die Tat verhindert werden können? Die JF berichtet vom Prozess.