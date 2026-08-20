Lügt Sven Schulze im Streit mit „Ben ungeskriptet“?

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MAGDEBURG/KÖLN. Mit Verwunderung hat der Podcaster Benjamin Berndt – bekannter als „Ben ungeskriptet“ – auf Aussagen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) reagiert. In einem Videostatement auf X sagte er: „Für mich klingt das so, als würde ich hier der Lüge bezichtigt.“

Worum geht es? „Ben ungeskriptet“ hatte Schulze nach Köln eingeladen – zu einem Duell mit Herausforderer Ulrich Siegmund in seinem reichweitenstarken Podcast. Doch dessen Büro habe ihm mitgeteilt, Schulze würde zwar nach Köln kommen, aber nur zu einem Gespräch mit Benjamin Berndt – ohne Siegmund. So begründete der Podcaster, dass es zu dem Aufeinandertreffen nicht kommt.

Und an dieser Darstellung hält er weiter fest. Denn Schulze hatte kurz zuvor ebenfalls in einem X-Video erzählt: „Ich höre gerade, ich würde mich nicht in ein Duell mit Ulrich Sigmund oder der AfD trauen. Das ist eine echt spannende Behauptung, denn es gab schon Duelle im MDR.“

Mein Vertrauen in die Politik war nie größer. 😉 https://t.co/xEs99vocGx pic.twitter.com/5JRjjAqnX8 — Ben Berndt (@benungeskriptet) August 19, 2026

Es gab keine „Duelle“ mit Siegmund

Da bleibt der Ministerpräsident allerdings nicht bei der Wahrheit. Im MDR hat es bisher keine „Duelle“ mit Siegmund gegeben – nicht einmal ein einziges. Vielmehr strahlte der Sender eine „Wahlarena“ aus, an der neben Siegmund und Schulze auch die Spitzenkandidaten von fünf weiteren Parteien (SPD, Grüne, Linke, FDP und BSW) teilnahmen. Sie alle stellten sich den Fragen des Publikums.

Ein Duell, wie es Berndt geplant hatte, ist ein Zweikampf mit einem Moderator. Das hat es – anders als Schulze behauptet – bisher nicht gegeben.

Auch gegen die Behauptung des Regierungschefs, er würde sehr wohl ein Duell mit Siegmund eingehen – nur eben nicht in Köln, sondern in Sachsen-Anhalt –, wehrt sich der Podcaster. Das sei „ein bisschen komisch“, erklärt Berndt, weil er und sein Team „die Info bekommen“ hätten, Schulze würde am 16. August nach Köln kommen – „für einen Podcast mit mir, dafür hätte er Zeit, würde aber für ein Duell nicht zur Verfügung stehen“.

Ich weiche keinem Duell aus. Wer mit mir diskutieren will, kann das tun. Nur reise ich mitten im Wahlkampf nicht für einen Podcast in ein anderes Bundesland. Denn neben dem Wahlkampf habe ich anderen Job: dieses Land als Ministerpräsident zu regieren.#cdu #cdulsa #svenschulze pic.twitter.com/sJZNzNoqMs — Sven Schulze (@SvenSchulze_CDU) August 19, 2026

Sven Schulze will nicht in anderes Bundesland

Ben Ungskriptet zeigt sich über das Video des CDU-Politikers verwundert: „Das, was er jetzt sagt, das klingt irgendwie ganz anders, und auch im Titel steht da drin, ‚Ich weiche keinem Duell aus‘.“ Dessen Büro habe ihm aber ganz etwas anderes mitgeteilt. Berndt: „Was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich gelogen habe.“

Schulze erklärte nun anders als Berndt: „Fakt ist aber, und das ist richtig, ich bin nicht für einen Podcast in ein anderes Bundesland gereist. Denn eins ist auch klar, ich arbeite ja hier nicht nur im Wahlkampf, sondern ich bin auch Ministerpräsident. Ich habe auch jeden Tag Aufgaben als Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt zu lösen.“

Deswegen habe er „den Podcast-Machern“ angeboten: „Lasst uns diesen Podcast hier in Sachsen-Anhalt machen. Dann können wir das machen, dann bin ich auch dazu bereit.“ Dazu sei es aber nicht gekommen.

Schulze bietet Siegmund nun Duell an

Letztlich zeigte sich der Ministerpräsident jetzt doch offen für ein Duell mit seinem in Umfragen weit vorn liegenden Herausforderer: „Ich biete auch der AfD, ich biete auch Ulrich Siegmund an, lasst uns doch die Angebote annehmen – von Welt-TV gibt es welche, von n-tv. Lasst uns doch mal zwei, drei, vier Stunden ausschließlich über Inhalte sprechen, wie wir auch inhaltlich Sachsen-Anhalt voranbringen.“ Er wolle „nicht immer nur Probleme beschreiben, sondern auch die Lösungen präsentieren. Das ist mein Angebot.“



Dann wiederholte er noch einmal: „Denn eins ist auch klar, ich arbeite hier nicht nur im Wahlkampf, sondern auch als Ministerpräsident. Und um das Amt des Ministerpräsidenten, da geht es doch am 6. September hier in Sachsen-Anhalt. Deshalb mein Angebot steht, bin gespannt auf die Reaktion.“ (fh)