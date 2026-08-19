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Umverteilung und Inflation: Wenn das Geld knapp wird, schlägt die Stunde der rhetorischen Taschenspieler

Umverteilung und Inflation: Wenn das Geld knapp wird, schlägt die Stunde der rhetorischen Taschenspieler

Umverteilung und Inflation: Wenn das Geld knapp wird, schlägt die Stunde der rhetorischen Taschenspieler

Gelddrucken löst keine Probleme (Symbolbild).
Gelddrucken löst keine Probleme (Symbolbild).
Gelddrucken löst keine Probleme (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Maksym Yemelyanov
JF-Plus Icon Premium Umverteilung und Inflation
 

Wenn das Geld knapp wird, schlägt die Stunde der rhetorischen Taschenspieler

Geld wächst nicht auf den Bäumen, aber es lässt sich wunderbar einfach drucken. Mit dieser Logik versuchen linke Politiker, die Bürger zu täuschen. Zur Ablenkung dürfen immer neue Sündenböcke dran. Die Sache hat nur einen Haken. Von Christopher Mensching.

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