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Übergriffe durch Migranten: Das Schweigen über die Mädchen von Ceuta

Übergriffe durch Migranten: Das Schweigen über die Mädchen von Ceuta

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Frauen und Mädchen unter den Migranten in Ceuta werden wiederholt Opfer von sexuellen Übergriffen und suchen Schutz (Symbolbild).
Frauen und Mädchen unter den Migranten in Ceuta werden wiederholt Opfer von sexuellen Übergriffen und suchen Schutz (Symbolbild).
Frauen und Mädchen unter den Migranten in Ceuta werden wiederholt Opfer von sexuellen Übergriffen und suchen Schutz (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Ana LÃ²pez
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Das Schweigen über die Mädchen von Ceuta

In der spanischen Exklave Ceuta häufen sich unter den Einwanderern sexuelle Übergriffe auf Minderjährige. Doch wo Lobbyorganisationen sonst jedes vermeintliche Leid mit grellen Farben ausmalen, bleiben sie hier desinteressiert. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

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Frauen und Mädchen unter den Migranten in Ceuta werden wiederholt Opfer von sexuellen Übergriffen und suchen Schutz (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Ana LÃ²pez
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