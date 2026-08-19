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Enthüllung: Darum spendet dieser CDU-Politiker 10.000 Euro an die AfD Sachsen-Anhalt

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Dieser CDU-Politiker spendet 10.000 Euro an die AfD in Sachsen-Anhalt
Dieser CDU-Politiker spendet 10.000 Euro an die AfD in Sachsen-Anhalt
Quelle: CDU Sachsen-Anhalt
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Darum spendet dieser CDU-Politiker 10.000 Euro an die AfD Sachsen-Anhalt

Ein CDU-Bürgermeister spendet Ulrich Siegmund und der AfD eine hohe Summe für den Wahlkampf. Die JUNGE FREIHEIT weiß, wer es ist, warum er es tut und was er CDU-Ministerpräsident Sven Schulze vorwirft.

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Quelle: CDU Sachsen-Anhalt
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