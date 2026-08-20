Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Paukenschlag in Sachsen-Anhalt: Mit dieser 10.000-Euro-Spende beginnt der Untergang der CDU

Paukenschlag in Sachsen-Anhalt: Mit dieser 10.000-Euro-Spende beginnt der Untergang der CDU

Paukenschlag in Sachsen-Anhalt: Mit dieser 10.000-Euro-Spende beginnt der Untergang der CDU

Seine Spende und der „offene Brandbrief“ treffen die CDU ins Mark: Der Sachsen-Anhalter CDU-Politiker Bernd Prange.
Seine Spende und der „offene Brandbrief“ treffen die CDU ins Mark: Der Sachsen-Anhalter CDU-Politiker Bernd Prange.
Seine Spende und der „offene Brandbrief“ treffen die CDU ins Mark: Der Sachsen-Anhalter CDU-Politiker Bernd Prange. Quelle: CDU Sachsen-Anhalt
JF-Plus Icon Premium Paukenschlag in Sachsen-Anhalt
 

Mit dieser 10.000-Euro-Spende beginnt der Untergang der CDU

Sie werden ihn ausschließen, aber die CDU wird damit das fundamentale Problem nicht lösen: Die 10.000-Euro-Spende eines CDU-Politikers an die AfD Sachsen-Anhalt ist eine Zeitenwende, meint Frank Hauke.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Seine Spende und der „offene Brandbrief“ treffen die CDU ins Mark: Der Sachsen-Anhalter CDU-Politiker Bernd Prange. Quelle: CDU Sachsen-Anhalt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles